Fatih'te "Mahmut Ustaosmanoğlu" yoğunluğu: Binlerce kişi camiye akın etti

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii'ne gelen binlerce kişi yer kaptı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.

Cenaze törenine katılmak için Tuzla'dan geldiğini söyleyen İbrahim Balkan isimli vatandaş, "Tuzla'da oturuyorum. Cenaze için geldik. Kendisi büyük İslam alimidir. Ömrü boyunca İslamiyet'e hizmet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Biz ondan ondan adalet, hak, hukuk gördük. Onun kusurunu görmedik. Burada ahlak, edep, öğrendik. İnsanlığımızı öğrendik. Ben 1992'de katıldım. 30 yıldır talebesiyim" dedi.