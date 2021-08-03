Fatih'te motosiklet denetimi

Fatih'te polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik ekipleri, Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Fatih'te gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı.

Yapılan denetimlerde evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken denetimlerin saat 18.00'e kadar süreceği öğrenildi.