Fatih'te öğrenciler kıyasıya yarıştı

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından düzenlenen Başkanlık Koşusu'nda öğrenciler kıyasıya yarıştı. Derece giren öğrencilere madalyalarını Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan verdi

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Başkanlık Koşusu bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirildi. Fatih ilçesindeki okullarda öğrenim gören sporcu gençler arasında düzenlenen yarışa 120 öğrenci katıldı. Vefa Stadı'nda gerçekleşen koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 13. Başkanlık Koşusunda dereceye girerek ödül kazanmayı hak eden öğrencilerin kupa ve madalyaları Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından verildi.

Fatih'in sporda öncü bir ilçe olacağını vurgulayan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan,'' Fatih'te 13. Başkanlık Koşusunu gerçekleştirdik ve tamamladık. Öğrencilerimize ödüllerini verdik. Ancak sevindirici olan şudur. Biz Fatih'in her tarafında gelecek dönemde sporun ve sportif faaliyetlerin konuşulduğu bir ilçe olmasını istiyoruz. Gençler spor yaptıkça kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaktır. Önümüzdeki beş yılda İstanbul'da spor ve sportif faaliyetlerin en çok icra edildiği ilçe haline dönüştüreceğiz. Tesisleşme konusunda yeni planlamalar yapıyoruz. Her anlamda Fatih öncü bir ilçe olacak'' ifadelerini kullandı.

"Amacım milli takıma çıkmak"

13'üncü Başkanlık Koşusu'nda erkekler kategorisinde dereceye giren bir öğrenci, "Benim için iyi bir yarış oldu. Her geçen gün tecrübe kazanıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Aynı zamanda profesyonel futbolcuyum. İkisini aynı anda götürmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Milli takıma çıkmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Herkesi Atletizmle uğraşmaya davet ediyorum"

Kazandığı başarılarla ailesini ve antrenörlerini gururlandırdığını belirten bir başka öğrenci ise,'' Altı senedir atletizm yapıyorum. Başarılarımla ailemi ve antrenörlerimi gururlandırmak istiyorum. Severek yapıyorum, herkesi bu spora davet ediyorum'' diyerek duygularını ifade etti.