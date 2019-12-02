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Fatih'te ölü bulunan İranlı şahsın cesedi adli tıpa kaldırıldı

Fatih’te kiraladığı evde ölü bulunan İran uyruklu Sayid Abdilharababad’ın cesedi 3 saatlik incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fatih'te kiraladığı evde ölü bulunan İran uyruklu Sayid Abdilharababad'ın cesedi 3 saatlik incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olay, saat 23.00 sıralarından Fatih Aksaray Küçüklagna Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İran uyruklu Sayid Abdilharababad isimli bir kişi, bir önce kiraladığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girince İran uyruklu Sayid Abdilharababad'ın cesediyle karşılaştı. Sağlık ekipler yaptıkları ilk incelemede, şahsın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ceset üzerinde ve dairede incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı 3 saatlik incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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