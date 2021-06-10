Fatih'te otelde korkutan yangın

Fatih'te bir otelin saunasında yangın çıktı. Üst katta bulunan bir kadın cama çıkarak yardım isterken, içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Laleli'de bulunan 5 katlı bir otelin saunasında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede oteli kaplarken otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Üst kata bulunan bir kadın cama çıkarak yardım istedi. Yan binada bulunan bir kişi, tabelayı kırarak yardım isteyen kadını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalanlar da itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.