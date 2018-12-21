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Fatih'te otellere kaçak içki operasyonu

Yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri Fatih’te bulunan otellere satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri Fatih'te bulunan otellere satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 364 şişe alkol ele geçirildi.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yolcu olarak gelen şahısların yanlarında getirtikleri kaçak içkileri Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan otellere satıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 17 Aralık günü 4 otele operasyon düzenledi. Baskında M.F.K., G.Y., R.E., T.D. ve B.Ö. isimli erkek şahıslar ile Ukrayna uyruklu I.B. isimli erkek şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise değişik markalarda 364 şişe alkol ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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