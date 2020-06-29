Fatih'te otomobile giren yılan itfaiyeyi alarma geçirdi

Fatih'te bir aracın alt kısmına giren yılan, itfaiye istasyonunda ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin alt kısmında yılan olduğu fark edildi. Otomobil sahibi otoparktaki zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de, aracı Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye erleri tarafından yılan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak, otomobil sahibine teslim edildi.