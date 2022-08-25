Fatih'te park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Fatih'te park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Fatih Karagümrük Salma Tomruk Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.