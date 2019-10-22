Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi

İstanbul Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan sahte sigara kağıdı ele geçirdi. Operasyonda iş yerinin duvarına yazılan “Dilimize sahip çıkalım yazısı” dikkat çekti.

Piyasaya sahte sigara kağıdı sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Fatih Cibali Mahallesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır 83 milyon sahte sigara kağıdı, 210 bin metre kesime hazır sigara kağıdı, 15 bin adet paketleme bandı, 5 adet baskı ve kesim makinesi, 200 bin bandrol ele geçirildi. Adrese yapılan operasyonda G.A.F., isimli iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Duvardaki, “Dilimize sahip çıkalım” yazısı dikkat çekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, iş yerinin ofis kısmında asılı bulunan “Dilimize sahip çıkalım” yazısı polis ekiplerinin dikkatini çekti.