İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te polisten kaçan şüpheliler 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı

Fatih’te polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Fatih'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.


Fatih'te polis ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler, dışarıya bir poşet atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araçta bulunan Mehmet Y. ile Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve araçtan atılan poşette yapılan aramalarda bin 730 TL ile 1 kilo 575 gram ecstacy, 34.45 gram kokain ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Y. ile Savaş B. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.