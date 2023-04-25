Fatih'te restorasyonu tamamlanan türbeler yeniden ziyarete açıldı

Fatih'te bulunan 2. Mahmut Türbesi içerisinde bulunan türbeler restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı.

Fatih'te 2. Mahmut Türbesi içerisinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ecdada Vefa, Sanatı İhya Projesi çerçevesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan türbeler düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve birçok ziyaretçi katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bizim bu somut miras dediğimiz eserlerimiz bir anda olup bitmedi. Arkasında büyük bir kültürel miras, yaşam tarzı var. O yaşam tarzı estetiğe, bu gördüğümüz tarza bürünüyor. Biz de bunlardan ilham alıp yeni yapılarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Hem korumak için hem de yeni kuşaklara, yeni yapılara yeni binalara ilham olması için yapıyoruz. Gençlerimiz bu yapılardan alacakları ilhamla yeni binalar, gerekirse gökdelenler, yeni İHA'lar ve yeni SİHA'lar yapacaklar. Teknolojiyle beraber yeniliklere imza attığımız bir dönemin içerisindeyiz. Türbeleri çocukluğumuzdan beri mabetlerin bir parçası gibi algılıyoruz. Oysa türbeler kişiye özel yapılmış, aynı zamanda bir müze gibi. Çünkü içinde kitabesi ve o şahsiyetin hayatını anlatıyor. O dönemin mimari üslubunu yansıttığı kadar aynı zamanda kişinin kişilik özelliklerini de ortaya çıkartan bir yer. Bugün İstanbul'da bin civarında türbe var. Bunun 122 tanesinin restorasyonunu bir etap olarak Sayın Bakanımızın liderliğinde başlattık, bunlar etap olarak devam ediyor. Sayısız kahramanlıklarıyla meşhur ve Plevne Savunmasıyla Gazi unvanı alan Osman Paşa'nın türbesi veya Sultan 2. Mahmut'un Baş Hanım'ı Nev-Fidan Kadın'ın türbeleri ilk adımda onarılan türbelerimizden birkaçı. İkinci etapta başlayacağımız türbeler Adile Sultan, Sultan 5. Mehmed Reşad Türbesi, Hüsrev Paşa Türbesi, Cennet Mehmet Efendi Türbesi gibi türbeleri de bu ihya çerçevesinde yapacağımız işlerden olacak. Bu vesileyle burada emeği geçen herkesin eline sağlık. Sağ olun, var olun'' İfadelerini kullandı.

Açılış konuşması yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ‘'Türkiye'de son 20 yılda somut kültürel mirasın ihyası konusunda belki de 100 yıldır yapılmayan şeyler yapıldı. Allah'a şükür bu eserlerimize 100 yıl daha kazandırılmış oldu. Türkiye'deki somut kültürel mirasın yüzde 11'i Fatih ilçemiz sınırlarında. Kültür Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından buralarda son yıllarda çok kıymetli işler yapıldı. Biz de belediye olarak kültürel mirasa katkı anlamında 135 proje tamamladık. Kültür Bakanlığımıza bu proje çereçvesinde teşekkürlerimi iletiyorum'' diye konuştu. Konuşmaların ardından türbe dualarla ziyarete açıldı.