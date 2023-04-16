Fatih'te sahte belgelerle yabancı şahıslara ikamet alan iş yerlerine denetim: 1 milyon 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı

Fatih'te danışmanlık şirketi altında sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet almalarına aracılık eden iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 14 iş yerine 1 milyon 3 bin 100 lira idari para cezası uygulanırken, 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu şahısların ikamet izni başvurularına aracılık edilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 ve 31 Mart tarihleri arasında Fatih'teki 14 farklı işyerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu iş yerlerinin ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkardıkları, süresiz ikamet izni aldıkları ve deport kaldırma işlemi yaptıkları yönünde reklam faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

1 milyon 3 bin 100 lira idari para cezası

Konuya ilişkin iş yerlerine ‘yazar kasa fişi vermemek, fatura düzenlememek, kayıt dışı faaliyet göstermek, işe başlamayı bildirmemek, kira ödemelerini usulüne uygun olarak yapmamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kanununa muhalefet' gibi usulsüz işlemlerden toplamda 1 milyon 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

2 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı işlemi

Öte yandan, yapılan denetimlerde ülkemizde kaçak olarak kaldıkları ve çalıştırıldıkları belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.