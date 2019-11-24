Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltı

Fatih'te sahte evrak düzenleyen yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda sahte olduğu düşünülen pasaport, kaşe ve mühür ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan bir adreste şahısların sahte evrak düzenlendiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adresi takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz Salı günü saat 18.00 sıralarında adresten çıkan yabancı uyruklu Ahmad A. (26) ve Abdurrahman A. (26) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında; 2 adet cep telefonu ve 210 TL, 265 dolar para ele geçirildi.

Çok sayıda pasaport ele geçirildi

Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 21 adet sahte olduğu düşünülen pasaport, 4 adet kimlik kartı, 13 adet sahte olduğu değerlendirilen, 1 adet ikamet izni kimlik kartı, 1 adet geçici koruma kimlik belgesi, 101 adet mühür kalıbı, 10 adet kaşe, 6 adet ıstampa, 38 adet sahte olduğu düşünülen etiket, 8 adet sahte olduğu düşünülen kart, 2 adet hologram, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet press makinesi, 1 adet ısıtıcı, 1 adet mühür kurutmak amaçlı kullanılan fön makinesi,1 adet bilgisayar, 1 adet rulo halinde PVC, pasaport ve vize yapıştırılmasında kullanılan kağıt ele geçirildi.

20 Kasım Çarşamba günü adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.