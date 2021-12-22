Fatih'te sahte içki denetimi

İstanbul Fatih'te yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından tekel bayilerinde sahte içki denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri sahte alkollü içkiler nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle Aksaray'da tekel bayilerini denetledi. Denetlemede, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amaçlandı. Yapılan denetimler kapsamında alkollü içkilerin etiket ve bandrolleri kontrol edildi. Ekipler, tekel bayilerini belgelerini tek tek kontrol etti. Dükkanların görünmeyen kısımları kontrol edilerek sahte içki araması yapıldı.

“İnsan sağlığı ile oynuyorlar”

Tekel bayi sahibi Mehmet Yılmaz, “İnsan sağlığı ile oynuyorlar. Yanlış bir şey bu durum. Bu sonuçta insanın sağlığı. Bizdeki ürünlerin hepsi bandrollü. Bizde öyle bir şey olmaz. ‘Yabancı içki var mı?' diye soruyorlar. ‘Yok' diyorum. ‘Bizdeki her şey tekel' diyorum.” diye konuştu.

“Sahte alkol satmak bence vatan hainliği”

Sahte içki soran vatandaşların olduğunu söyleyen tekel bayi sahibi Kadir Aygün, “Tabii ki soran oluyor. Bizde öyle bir şey kesinlikle yoktur. Biz insanlara tavsiye de etmiyoruz. Hiç içmemeleri daha iyidir. İnşallah düzelir. Daha dikkat ederler. Sahte alkol satmak bence vatan hainliği. Daha fazlasını söyleyemem. Daha fazla para kazanmak için insanları zehirlemek hoş bir şey değil. Ucuz içki soran daha çok. Şişesi aynı olsun içinde kaçak olsun diyen de var. Ama insanımız daha temkinli bu aralar” dedi.