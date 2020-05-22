Fatih'te sanal kumarhaneye baskın

Fatih'te polis ekipleri bilgisayar üzerinden sanal kumar oynattığı ileri sürülen iş yerine baskın yaptı. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, kumar oynadıkları iddia edilen 19 kişiye idari para cezası uygulandı. Baskında 22 bilgisayar ve 23 monitöre de el konuldu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını nedeniyle ilçe genelindeki denetimlerini sürdürürken, Şehremini Mahallesi, Millet Caddesinde bulunan bir dükkanda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 13 Mayıs Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında söz konusu adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, dükkanda internet üzerinden tombala türü kumar oyunlarının oynatıldığını tespit etti. Sanal ortamda kumar oynandığı değerlendirilen 22 bilgisayar ve 23 monitöre el konulurken, salgın nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanmasına yer temin eden iş yeri sahibi Sabri Y. (33) adlı şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, baskın sırasında dükkanda sanal tombala oynadıkları belirlenen 19 kişinin her birine “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi uyarınca 3 bin 180 TL, ayrıca kumar oynamaktan ayrıca her bir şahsa biner TL olmak üzere toplam 79 bin 420 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesildi.

Baskın sırasında iş yerinde bulunan Erdal K. adlı bir kişi hakkında yapılan polisiye soruşturmada ise zanlının 2019 yılında “Rüşvet Almak ve Vermek Suçundan” 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

İş yerinin işletmecisi Sabri Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakılırken, sanal kumarda yakalanan ve “rüşvet” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.