Fatih'te “Şarkiyat Çalışmalarında Mümtaz Bir Alim: Prof. Ahmed Ateş” isimli panel düzenlendi

Ahmed Ateş” başlıklı panel düzenledi.

IRCICA Genel Direktörlük Salonu'nda gerçekleştirilen ilk oturumda, açılış konuşmalarının ardından panel için hazırlanan “Öğrencilerinin Gözünden Prof. Ahmed Ateş” filmi gösterildi. Prof. Ateş'in aile hayatından bahsedildikten sonra IRCICA' da bulunan Ahmed Ateş Koleksiyonu ele alındı. Prof. Ahmed Ateş'in fotoğraflarından ve kitaplarından oluşan serginin de yer aldığı etkinliğin devamında Prof. Ateş'in Arap, Fars ve Türk filolojilerine ve genel olarak Şarkiyat çalışmalarına katkılarını ele alan tebliğler sunuldu. Panel, değerlendirme oturumuyla son buldu.

"Bugün Prof. Ahmed Ateş'i anmak üzere toplandık"

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç anma programı hakkında, "Bugün burada Türkiye'de Şarkiyat geleneğinin önemlisi simalarından bir tanesi Prof. Ahmed Ateş'i anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Böyle bir geleneğimiz var. Şarkiyat geleneğinde olsun, Türkoloji, İranoloji ve Arapoloji alanlarında emek vermiş, değerli üstatlarımızı anmak üzere toplantılar düzenliyoruz. Bugün Prof. Ahmed Ateş'i anmak üzere toplandık. Kendisi çok kısa yaşadı. 50 yaşına varmadan vefat etti. Yapmış olduğu çalışmalarıyla, tahkikli olarak neşretmiş olduğu Arapça ve Farsça metinlerle bu sahada çok önemli hizmetleri olan bir hocamız, Allah rahmet eylesin. Burada onun öğrencilerinden bazı insanları dinledik. Öğrencilerinin öğrencilerine dinledik ve aile mensupları da aramızda bulunuyorlar. Ahmed Ateş'in metrukatı, kitapları, kütüphanesi ve evrakları bizim kütüphanemize 1986 yılında alınmış. Şu anda IRCICA Kütüphanesinde bulunuyor. Onlar da bir araya getirilerek, derlenerek inşallah ileride bir Ahmet ateş biyografisi de yayınlarız" ifadelerini kullandı.

"Şarkiyat alanında yapmış olduğu çalışmaların tamamı yorumculara göre asırlara bedel çalışmalardır"

Şarkiyat alimlerinden Prof. Ahmed Ateş'in torunu olan Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş, "3 nesildir akademi dünyasında var olan bir ailenin temsilcisiyim. Tarihi yarımada olan Suriçiliyiz. IRCICA bünyesinde bugün dedem Prof. Ahmed Ateş'i anma toplantısı ve paneli gerçekleştirildi. Bu yüzden ailecek çok mutluyuz. Şarkiyat alanında yapmış olduğu çalışmaların tamamı yorumculara göre asırlara bedel çalışmalardır. Bu çalışmaların tekrar tekrar kendi öğrencileri değil, öğrencilerinin öğrencileri tarafından hatta o öğrenciler tarafından da anılıyor olması, çalışılıyor olması bizi çok mutlu ediyor açıkçası" dedi.