Fatih'te Sevgi Yürüyüşü coşkusu

Sevgi Yürüyüşü'nde AK Parti ve MHP teşkilatı üyeleri kol kola Türk bayraklarıyla kilometrelerce yürüdü.

Yerel seçime saatler kala AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı.

Yürüyüşte Başkan adayı Ergün Turan, vatandaşlara karanfil dağıttı. Yüzlerce vatandaş ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü. Şehremini Büyük Saray Meydanı Caddesi'nden başlayan Sevgi Yürüyüşü, Yedikule'de son buldu.

Akabinde, AK Parti, MHP teşkilatı ve yüzlerce vatandaş Topkapı Fevzi Paşa Caddesi'nden başlayan yürüyüş AK Parti Fatih İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde sonlandırdı. Yürüyüşün sonunda seçim koordinasyon merkezi önünde teşekkür konuşması yapan Ergün Turan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık yürüyüşünün önü kesilmek istenmektedir”

Yürüyüşün ardından konuşan Turan, "Milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık yürüyüşünün önü kesilmek istenmektedir. 31 Mart seçimleri de bir yerel seçimdir ancak başka bir anlam ifade etmektedir. İnşallah ayrın en büyük temennimiz hem Fatih'te hem de İstanbul'a bundan sonra gerçekten bir kazanım olacak Binali Yıldırım ile beraber sandıklardan büyük bir teveccüh ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının çıkacağı kanaatindeyiz” dedi.