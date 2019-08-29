İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı, göz gözü görmedi

Fatih’te seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı.

Fatih'te seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Yangın nedeni ile trafikte aksama yaşanırken, etrafı dumanlar sardı.


Olay, Fatih Laleli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle etrafı dumanlar sardı. Dumanlar nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar da olumsuz etkilendi. Yangın nedeniyle trafikte aksama da yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.