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Fatih'te silahlı şahıs kız arkadaşını rehin aldı

Fatih’te yolda yürüdüğü kız arkadaşını silah zoruyla rehin alan şahıs, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fatih'te yolda yürüdüğü kız arkadaşını silah zoruyla rehin alan şahıs, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, yaşana o anlar kameraya yansıdı.


Fatih Kadırga Limanı Caddesinde sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir şahıs yolda yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen şüpheli şahıs silahını bırakmadı. Bunun üzerine polis ekipleri de şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın ardından şahısın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Şahsın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kameraya yansıdı.

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