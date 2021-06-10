Fatih'te ‘silkeleme' yöntemiyle hırsızlık

İstanbul Fatih'te 2 yabancı turistten ‘silkeleme' yöntemiyle yankesicilik yapan B.H. polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yankesici B.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, turistlerin çalınan parası kendilerine iade edildi.

Olay, 8 Haziran günü Kemalpaşa Mahallesi Gümrük Emini Sokak'ta saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri görevde bulundukları esnada sokakta yaşanan kovalamacayı gördü. Yankesiciliğe uğrayan Zafar Yulooshev ile Burkhon Abduazımov'ın yankesici B.H.'yi kovaladığı gören ekipler olaya müdahale etmek için harekete geçti. Polis ekipleri Gençtürk Caddesi üzerinde çaldığı paraları yere atarak kaçan B.H.'yi kıskıvrak yakaladı. Yankesiciliğe uğrayan turistler, ifadesinde yankesici B.H.'nin kendilerine masaj broşürü göstererek yaklaştığını ifade etti. İddiaya göre, yankesici B.H. “kemerin var mı” diyerek turistlerinden pantolonunu silkeledi. Turistler yankesici yanlarından uzaklaşırken ceplerinde bulunan yaklaşık bin dolar paranın olmadığını fark etti. Soyulduklarını anlayan turistler sonrasında şüphelinin peşine düştü. Polis ekipleri tarafından yakalanan yankesici B.H. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turistlerden çalınan bin 35 dolar ise kendilerine teslim edildi.