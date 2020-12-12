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Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri ve sokak hayvanlarını unutmadı.


Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Fatih'in meydanları, parkları, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Eminönü Meydanı'nda güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken kedi ve köpeklere mama verildi. Öte yandan hafta içinde de kedi ve köpekler için mama dağıtımını devam ediyor.

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