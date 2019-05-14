Fatih'te sokak sahuru geleneği sürüyor

Sultanahmet Mahallesi'nde yapılan sahurda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yaptı.

Fatih'te 2006 yılında başlatılan sokak iftarlarının ardından geçen yıl başlatılan sahur programları bu yıl da sürüyor. Bu kapsamda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sultanahmet Mahallesi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. Çok sayıda mahalle sakininin katıldığı sahur programında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan vatandaşlar ile selamlaşarak sahur öncesi sohbet etti.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Biz Fatih'imizde aile yaşamının olduğu her bir noktasında yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yapacağımız bütün faaliyetlerde burada yaşayan ailelerin aile yaşamlarını koruyacak bir belediyecilik yapacağız. Buralar turizm bölgesi. Buradaki turizm işletmelerinin durumları çok önemli. Turizmci arkadaşlarımız da bizim gözbebeğimiz. Bu işletmelerin tamamının yaşam bölgelerine sirayet etmesini doğru bulmuyoruz. Yaşam bölgelerinin korunmasını istiyoruz. Sadece Cankurtaran, Sultanahmet bölgesine değil birçok bölgede de böyle düşünüyoruz. Nerenin turizm alanı olacağı, nerenin yaşam bölgesi olacağı konusu bunlar zaten belirlenmiş. Bunlarda farklı hassasiyetlerimiz olacaktır. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin çocukları ve gençler için söz verdik. Onların burada sosyal alanlarını çoğaltacağız. Çoğaltamazsak çocuklarımızı spora nasıl ulaştırırız ona bakacağız. Gerekirse onları buradan her gün alıp götüreceğiz. Spor yapıp tekrar getireceğiz” dedi.

Başkan Turan daha sonra sahur sofrasına gelen vatandaşlarla birlikte sahurunu yaptı.