Fatih'te Suriçi Kupası Ödül Töreni gerçekleştirildi

Fatih Belediyesi'nin organize ettiği Okul Sporları Suriçi Kupası'nda 165 okuldan 6 bin 738 öğrenci, 16 branşta yarıştı. Turnuvada başarı gösteren öğrencilere kupaları ve ödülleri takdim edildi.

Fatih Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle ilçede faaliyet gösteren 85 resmi ve 77 özel eğitim kurumunun katılımıyla okul sporları turnuvasını gerçekleştirdi. Turnuvaya 62 bin 500 öğrenciden 6 bin 738 öğrenci katılım gösterdi. 16 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fatih Belediyesi Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleşen Suriçi Kupası Ödül Törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, öğrenciler ve velileri katıldı. Toplamda 210 kupa ve bin 831 madalyanın verildiği törende 778 bin TL para ödülü verildi.

“10 binli rakamlara ulaşacağının kanaatindeyim”

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İnanıyorum ki Fatih'te bugün 7 binlerde olan rakam önümüzdeki sene gençlerimizin katılımları 10 binli rakamlara ulaşacağının kanaatindeyim. Bütün gençlerden ve ailelerinden ricam, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyacak en önemli enstrüman spordur. Gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirelim. Gençlerimiz spor yaparken biz onlara her türlü imkânı oluşturmak için uğraşıyoruz” dedi.

“Spora çok inanmış bir yönetimiz”

Fatih'te çok güzide spor kulüpleri olduğunu ifade eden Turan, “50 civarında spor kulübümüz var. Onlarla da çok yakın çalışıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile çalışıyoruz. Biz, Fatih Belediyesi olarak spora ister gençler için, ister yetişkinler için çok inanmış bir yönetimiz. Gençlik Spor Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de çok yakın çalışıyoruz” diye konuştu.

“Güzel bir tecrübeydi”

Kupalarını alan öğrenciler duydukları mutluluğu ifade etti. Basketbolda yıldızlar kategorisinde birinci olan takımın oyuncusu Atlas Yenen, “Eğlenceliydi çok güzeldi. Zor maçlar oldu ama eğlendik. Maçlar güzel geçti. Güzel bir tecrübeydi. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.