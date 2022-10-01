Fatih'te takla atan aracın içinden burnu bile kanamadan çıktılar

İstanbul Fatih'te otomobille çarpışan hafif ticari araç, aydınlatma direğine vurarak takla attı. Araçtaki 2 kişi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Fatih Vatan Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 FFB 257 plakalı Ford Courier marka hafif ticari aracın sürücüsü Memiş Y., seyir halindeyken şerit değiştirmek istedi. 34 NL 7263 plakalı Audi A3 marka otomobilin sürücüsü Mustafa B., şerit değiştirmek için önüne kıran hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Memiş Y. ve kardeşi İbrahim Y. takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkartıldı. Sağlık ekipleri iki kardeşin ambulansta kontrollerini gerçekleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Takla atan araçtan çıkan İbrahim Y., “Arkadan araç vurdu. Sonrada takla attık, bu şekilde takla attık. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Bir sıkıntı olmadı. Araç sürücüsü ben olmadığım için bir şey söyleyemiyorum. Sürücü abimdi” dedi.