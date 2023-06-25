Fatih'te taksiciler birbirlerine yumrukla saldırdı: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Laleli'de müşteri beklemek için yol kenarında bekleyen taksi sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taksi şoförlerinin yumruk yumruğa kavga ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Laleli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri almak için bekleyen taksi şoförleri, müşteri bekledikleri esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra birbirlerine yumruklarla saldıran taksi şoförlerini diğer taksi şoförleri ve vatandaşlar araya girerek güçlükle sakinleştirdi.

Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksi şoförlerinin ilk önce konuştuğu daha sonra da birbirlerine yumruk attığı görülüyor.