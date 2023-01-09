Fatih'te taksicinin ölümüne ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi

Fatih'te kavga ettikleri için uyardığı müşterileri tarafından darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih'te dün meydana gelen olayda, taksi şoförü Aydın Altun, takside kavga ettiği iddiasıyla müşterileri Mert A., Ferhat G. ve Ebru Nur G.'yi uyarmak ve taksiden indirmek istemiş, bunun sonucunda da darp edilmişti. Kafasına sert bir cisim vurularak yaralandığı öne sürülen taksi şoförü Altun, daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 şüpheliye tutuklama talebi

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve travesti oldukları iddia edilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden Mert A. ile Ferhat G., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

1 şüpheliye adli kontrol talebi

Şüpheli Ebru Nur G. ise aynı suçtan 'yurt dışına çıkamamak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.