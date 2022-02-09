İhlas Haber Ajansı

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Fatih'te tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Fatih’te bulunan tarihi surların bir kısmı gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından yola devrildi.

Fatih'te bulunan tarihi surların bir kısmı gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından yola devrildi. Zabıta ekipleri tarafından yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, yayaların ve araçların güvenli geçişi sağlandı.


İstanbul'da dün etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından Fatih Vatan Caddesinden Edirnekapı'ya ayrılan yolun kenarında sabah saatlerinde tarihi surların bir bölümü devrildi. Tarihi surdan dökülen parçalar nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapandı. Zabıta ekipleri, devrilen sur parçasının etrafını şeritlerle kapatarak yaya ve araçların güvenli geçişine yardımcı oldu. Ekipler devrilen sur parçasını kaldırmak için çalışma başlattı.

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