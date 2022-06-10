Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 5 bin hap ele geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerince yabancı uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeyrek Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.M. adlı şüpheli şahsın narkotik madde ticaretinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, tespit edilen eve 2 Haziran'da operasyon düzenlendi. Dolap çekmecelerinde yapılan aramada 5 bin 92 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar marihuana ile metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 155 TL ve 180 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.M., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.