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Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı

Polis ekipleri Fatih’te otopark ve otoparkın yanında bulunan depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Polis ekipleri Fatih'te otopark ve otoparkın yanında bulunan depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 520 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilirken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Doğan K. (30) ve Hidayet A. (35) isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde sattıkları, uyuşturucu maddeyi Hacıgıyasettin Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta ve otoparkın yanında bulunan depo görünümlü binada sakladıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 20 Kasım saat 20.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli Doğan K., Hidayet A. ve Tamer A. yakalanarak gözaltına alındı. Doğan K.'nın üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 585 TL, Hidayet A.'nın üzerinde ise 3,1 gram toz esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 275 TL, 10 euro ve 20 dolarele geçirildi.


Yapılan çalışmaların devamında bahse konu otopark, yanında bulunan depo görünümlü bina ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 5 kilo 520 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 31 adet kartuş, 2 adet boş şarjör, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden Tamer A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Doğan K. ve Hidayet A. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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