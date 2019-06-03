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Fatih'te yabancı uyruklu gazeteciye aracın çarptığı anlar kamerada

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz günlerde kadın bir sürücü İsviçre uyruklu bir gazeteciye aracıyla çarptı.

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde kadın bir sürücü İsviçre uyruklu bir gazeteciye aracıyla çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, 30 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Fatih Çemberlitaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemberlitaş mevkiinde bir kadın sürücü Claudia Kernweiss (55) isimli İsviçre Uyruklu gazeteciye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli yardım ve kolaylık sağlanmasının ardından şahsın başvurusu alınarak konu ile ilgili çalışma başlatıldı. Kazanın ardından aynı gün içerisinde polis merkezine başvuran kadın sürücü, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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