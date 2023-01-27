Fatih'te yaklaşık 8 milyon lira değerindeki dövizin gasp anı kamerada

Fatih'te çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evinden çıkan şahsı, içinde 386 bin euro ve 98 bin 500 pound olan 2 poşeti gasp ederek kayıplara karışan 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Yaklaşık 8 milyon lira değerindeki dövizin silahlı bir saldırgan tarafından gasp edilmesi kameraya yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Ocak günü Mevlanakapı Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Döviz çalışanı Eyüp Aydın saat 09.00 sıralarında içinde 386 bin Euro ve 98 bin 500 pound olan iki poşet ile çalıştığı döviz bürosuna gitmek üzere evinden çıktı. Aydın, evinden çıktıktan kısa süre sonra yüzünde maske olan Emrah T. tarafından silah doğrultularak durduruldu. Silahını doğrulttuktan sonra döviz çalışanının elinde bulunan iki poşeti de alıp havaya 1 el ateş açan Emrah T., yol üzerinde kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

1 milyon 138 bin TL ele geçirildi

Şahsın emniyet güçlerine haber vermesiyle birlikte olay ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yapılan çalışmalarda önce gasp olayında kullanılan motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Ardından Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir'de şahısların kaldığı tespit edilen farklı adreslere baskın yapan asayiş ekipleri, gasp şüphelisi Emrah T.'yi, ardından ise olayın planlayıcısı ve yardım edicisi olarak tespit edilen M.B.A, B.G. ve B.I. adlı şahıslar, gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı bölüştükleri ortaya çıktı. Şahısların baskın yapılan adreslerde yakalanması ile birlikte euro ve pound karışık olmak üzere 1 milyon 138 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan M.B.A'nın uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından arama kaydı olduğu, Emrah T.'nin 8 suç kaydı, B.G.'nin de 8 suç kaydı, B.I.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gaspı gerçekleştirdikten sonra lüks otomobil satın almış

Silahlı gasp olayının planlayıcılarından olan şüpheli M.B.A. bir oto galeriye giderek, eski arabasını sattıktan sonra 20 bin euro bozdurarak yeni lüks marka bir araç aldığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayı gerçekleştiren Emrah T. nin emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Yakalan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.