Fatih'te yangın çıkan bina çöktü

Fatih'te sabah saatlerinde çıkan yangında zarar gören bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Yasak olmasına rağmen kasasını çıkarmak için binaya giren ev sahibi ve arkadaşı enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan bir kişi enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkarken diğerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Yedikule'de 3 katlı tarihi bir binada sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Kullanılamaz hale gelen binaların yıkıntı kısımları, belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Yangında zarar gören binalardan biri akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Yasak olmasına rağmen yanan binaya giren ev sahibi ve bir arkadaşı para kasasını almak isterken göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan biri kendi imkanlarıyla göçük altından çıkarken diğer vatandaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de olay yerine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.