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Fatih'te yaşlı adamın üzerine reklam tabelası düştü

Fatih’te kaldırımda dinlenen yaşlı adamın üzerine reklam panosu düştü.

Fatih'te kaldırımda dinlenen yaşlı adamın üzerine reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay Sururi Mahallesi Tarakçı Cafer Sok'ta yaşandı. Sokakta bastonuyla yürüyen Mustafa Yılmaz (81) isimli yaşlı adam, dinlenmek için kaldırım kenarına oturdu. Bir süre dinlenen yaşlı adamın üzerine, rüzgar nedeniyle yerinden çıkan 2. kattaki reklam panosu düştü. Neye uğradığı şaşıran yaşlı adam acılar içerisinde yere yığılırken, çevredeki esnaf yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın omuzunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

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