Fatih'te yol verme kavgasında kan aktı

Fatih'te çıkan yol verme tartışmasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih, Cerrahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Geçtiğimiz 29 Aralık Cumartesi günü Kızılelma Caddesi üzerinde İhsan D. ve arkadaşları alkol aldıktan sonra araçlarına binerek ilerlemeye başladı. Bir süre ilerleyen İhsan D. ve arkadaşlarıyla aynı istikamette yürüyen Doğuş P. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğuş P. , İhsan D.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kan kaybeden İhsan D. arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen İhsan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada incelenen güvenlik kameralarında şüphelinin Doğuş P. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Fatih'te saklandığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Doğuş P. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphenin ifadesinde cinayeti işlemediğini iddia ederek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.