İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında Beyazıt’ta kavga çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında Beyazıt'ta kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, öğle saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.


Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.