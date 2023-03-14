Fatih'teki park yeri cinayetinde 2 gözaltı

Fatih'te park yeri nedeniyle çıkan tartışmada kafe işletmecisi, açılan ateş sonucu öldürülürken, ağabeyi de yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde 26 Şubat Pazar günü saat 12.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafe işletmecisi Yahya Özgüç (48) ile ağabeyi A.Ö. (49), depo olarak kullandıkları binanın önüne otomobil park ettikleri için tartıştıkları 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Yahya Özgüç öldürülürken, A.Ö. de yaralandı. Saldırganlar ise kaçtı. Başlatılan soruşturma kapsamında, yaralanan A.Ö.'nün ifadesine başvuruldu. A.Ö., şüpheli şahıslar ile aynı sokakta oturduklarını, olay yerinin bulunduğu adresi depo olarak kullandıklarını, dükkanın önüne şüpheli şahısların araç park ettiklerini, kendisinin aracı park ettikleri yerden almalarını istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonucu şahısların kendilerine ateş ettiğini söyledi.

Tekirdağ'da oldukları tespit edilen 2 şüpheli, 10 Mart Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 9 mm çapında bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. İstanbul'a getirilen şüphelilerden Okan A.'nın daha önceden 38 suç kaydı olduğu, Ozan A.'nın ise 52 suç kaydı olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.