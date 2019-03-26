Fatma Betül Sayan Kaya ve Şeyma Döğücü'den coşkulu ‘Sevgi Yürüyüşü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sevgi Yürüyüşü'nde Sancaktepeli vatandaşlarla buluştu. Coşkulu geçen yürüyüşte Kaya ve Döğücü vatandaşlara karanfil dağıttı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de bir ‘Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Sarıgazi Kültür Merkezi'nden başlayan yürüyüşte, Kaya ve Döğücü vatandaşları selamlayıp karanfil dağıttı. Esnafı da ziyaret eden ikili zaman zaman durarak vatandaşlarla sohbet etti. Sancaktepelilerin büyük ilgi gösterdiği yürüyüş Sarıgazi Merkez'de son buldu. Kaya ve Döğücü, Demokrasi Caddesi'nde bulunan AK Nokta'ya gelerek vatandaşlarla görüşüp, fotoğraf çektirdi.

“Çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin huzurla yaşadığı mutlu bir Sancaktepe için Şeyma Başkanımıza destek istemeye geldik”

Türkiye'de 81 milyon vatandaşa eşit ve adil bir hizmet götürdüklerini ve götürmeye de devam edeceklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Biz 10 sene de İsmail Başkanla beraber Sancaktepe'de çok güzel hizmetler yaptık. Bu dönem bir kadın belediye başkan adayımız var. Çok daha farklı projeleri var. İnşallah çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin huzurla yaşadığı ve refah seviyesinin arttığı mutlu bir Sancaktepe için Şeyma Başkanımıza destek istemeye geldik. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım da hizmetleri ile dünya markası olmuş bir isim. Bütün Sancaktepeli kardeşlerimizden Binali Yıldırım Başkanımıza da tam destek istiyoruz. Biz Türk, Kürt, Laz, Çerkes ayrımı yapmadan 81 milyona 81 ilde eşit ve adil hizmetler götürdük, götürmeye de devam edeceğiz. Biz 81 milyon tek yürek kardeşiz. Her geçen gün birliğimizi beraberliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz “ diye konuştu.

‘Demokrasi bayramına çok az kaldı'

31 Mart'ta sandıklardan bir kadın belediye başkanı olarak çok güçlü çıkacağını ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, “Burada halkımızın teveccühünü görüyoruz. Herkes çok mutlu. Demokrasi bayramına çok az kaldı. 4 günümüz var. Sağolsun sayın bakanımız bize destek olmak için yanımızda. İnşallah 31 Mart'ta sandıklardan bir kadın belediye başkanı olarak çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Sancaktepe'yi İstanbul'un kalbi yapacağız” dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü'nün belediye başkanlığında başarılı olacağını söyleyen Suna Sakin isimli bir vatandaş, “Sancaktepe'ye yapılan hizmetin devamı daha da gelecektir. Şeyma Hanım bir avukat aynı zamanda bir bayan, bir anne. Haklarımızı daha iyi savunacağını düşünüyorum. Bir kadını temsil etmesi çok güzel bir şey. Şehrimize güzellikler gelecek. Benim iki tane çocuğum var. Onlara kreş sözü verdi. Rabbim utandırmasın. Başarılı olacağını düşünüyorum. Hepimizin olduğu gibi onların da amacı çocuklarımızın iyi bir geleceği olması. Bu vatan inşallah çok daha emin ellerde ve muvaffak olacak diye düşünüyorum “ dedi.