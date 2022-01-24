Fatma Girik'in ölümüne ilişkin hastaneden açıklama

Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik'in vefatına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada: “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Fatma Girik Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti” denildi.

Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada: “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.