Fatma Girik'in yeğeni Turanlı, “İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu, maalesef şimdi cenazesini götüreceğim”

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Hastanede çıkışında konuşan Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, “Hani iyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu, maalesef şimdi cenazesini götüreceğim. Bodrum'u çok seviyordu, iyileşip oraya dönmek istiyordu” dedi.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Fatma Girik'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Girik'in ölümü sonrası hastane çıkışında konuşan yeğeni Ahu Turanlı, “Tabi çok üzgünüz. Ben açıkçası annemi kaybettim ama Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır zaten solunum sıkıntısı vardı. Maalesef işte bugün saat 06.00 sıralarında vefat etti. 2 haftadır burada yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Ben her gün geliyordum, yoğun bakıma girdiği günün sabahında da gelmiştim. Ondan sonra yoğun bakımda olduğu için içeriye giremedim. Bir enfeksiyona yakalandığını söylediler. Buraya solunum sıkıntısıyla hastaneye geldik ama nereden ne oldu hiçbir fikrim yok. Yani solunum yetersiz olduğu için konuşmada da güçlük çekiyordu. Solunumla alakalı bir problemi vardı başka da bir problemi yoktu. O benim annemdi aramızda normal konuşmalarımız oldu. Hani iyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu, maalesef şimdi cenazesini götüreceğim. Bodrum'u çok seviyordu, iyileşip oraya dönmek istiyordu” dedi.

Cenaze töreninin detayları belli oldu

Öte yandan ünlü sanatçı Fatma Girik için yarın saat 10.00'da Cemal Reşit Rey'de tören olacak. Ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum'da toprağa verilecek.