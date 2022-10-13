Fatma Mavi cinayeti davasına devam edildi

Bahçelievler Şirinevler'de önce boğulan, sonra de evi benzinle yakılarak öldürülen Fatma Mavi davasında 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık dinlendi.

Bahçelievler Şirinevler'de yaklaşık 2 yıl önce 5 bin TL borcunu istediği için çıkan tartışmada Fatma Mavi'yi önce boğarak, sonra da evi benzin döküp yakarak öldürmekten tutuklanan sanık Ergin Aktürk ile ona yardım etmekten tutuklanan sanık Ali İlkay Sarı'nın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ve tanık ise salonda hazır bulundu.

“Polislerin zoruyla teşhis etmiştim”

Tanık Hasan Hüseyin Dede, “Petrolde pompacı olarak çalışıyorum. Sabah saatlerinde erkek bir şahıs geldi. Yüzünü net görmedim, kapüşonluydu. ‘Ağabey yolda kaldım benzin var mı' dedi. Orası sanayi bölgesi olduğu için bu şekilde benzin veriliyordu. Arabanın ruhsatını istedim, araçta unuttuğunu söyledi. Ben herhangi bir şeyden şüphelenmedim. 5 litrelik bidonla gelmişti. Bidonu doldurdum ve şahsa verdim. Gayrettepe'de kesin ve net şekilde teşhis ettiğimi söylemedim. Polislerin zoruyla teşhis etmiştim. Bana baskı ve zorla teşhis yaptırdılar. Bugün verdiğim ifadelerde başka birisinin baskısı yoktur” dedi.

“Teşhis etmezsen buradan çıkamazsın dediler”

Beyanlarında çelişki olduğu belirtilen tanık Dede'nin önceki beyanında, “Polisler beni evden alarak karakola götürdüler. Teşhis yapacaksın dediler. Ben de 'Yüzünde kapüşon vardı, nasıl teşhis edeyim' dedim. 'Teşhis etmezsen buradan çıkamazsın' dediler. Beni zorladılar. Bana iki tane fotoğraf gösterdiler. İkinci fotoğraftaki kişiyi yakaladıklarını söylediler. Evde çocuklarım korktuğu için bir an evvel eve gitmek istiyordum. Bende 'Yakaladıysanız olabilir'" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, tanığın baskı altında olduğunu gördüklerini ve beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tutuklu sanık Ergin Aktürk de söz alarak şunları söyledi:

“Rahmetliğinin yaptığı işten dolayı onu takıntı ve saplantı haline getirmiş birileri olabilir. Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde hiç kimsenin ölümüne neden olmadım. 2 senedir işlemediğim bir suçtan içerdeyim. Sizin vicdanınıza güveniyorum. Kaleminizin gölgesinin adaletten şaşmayacağına inanıyorum” dedi.