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Fatma Turgut 'Efsane Buluşmalar' kapsamında sevenleriyle buluşuyor

Sevilen şarkıcı Fatma Turgut, Boyner’in düzenlediği ’Efsane Buluşmalar’ kapsamında 19 Ocak Pazar günü imza günü düzenleyecek.

Sevilen şarkıcı Fatma Turgut, Boyner'in düzenlediği 'Efsane Buluşmalar' kapsamında 19 Ocak Pazar günü imza günü düzenleyecek.


Türkiye'nin en sevilen alışveriş destinasyonlarından Boyner, Harley-Davidson Footwear ile birlikte Efsane Buluşmalar etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında sevilen şarkıcı Fatma Turgut, 19 Ocak Pazar günü Cevahir AVM'nin Boyner mağazasında imza günü düzenleyecek.


Sürpriz hediyelerin dağıtılacağı etkinliğin gelecek serilerinde farklı projelerde gerçekleşecek.

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