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Fatma Yıldırım, yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen milli smaçör Fatma Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen milli smaçör Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı.


2020-2021 sezonu kadrosunu oluşturan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Takım Menajeri Nalan Ural, "Kulüp altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.



Fatma Yıldırım kimdir?


1990 yılında Mersin'de doğan Fatma, 180 cm boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor. Voleybola 10 yaşında Toros Koleji'nde başlayan yetenekli oyuncu, 15 yaşında Eczacıbaşı altyapısına transfer oldu. Eczacıbaşı'nın, Türk voleyboluna birçok önemli isim kazandırdığı 90 jenerasyonun da bir parçası olan Fatma, yıldız ve genç kızlar kategorisinde katıldığı her turnuvada Türkiye şampiyonlukları elde etti.


19 yaşında Florida State Üniversitesi'nden sporcu bursu kazanan tecrübeli voleybolcu, Amerika Kolej Ligi'nde oynadığı dönemde hem salon hem plaj voleybolu takımlarında yer aldı. Mezun olduktan sonra sırasıyla Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe'de forma giyen smaçör, Türkiye'yi hem salon voleybolunda hem plaj voleybolunda temsil etti.



Milli Başarıları


2007 Yıldız Kızlar Dünya ikinciliği


2007 Karadeniz Oyunları şampiyonluğu


2007 Avrupa Gençlik Olimpiyatları üçüncülüğü


2009 Genç Kızlar Avrupa üçüncülüğü


2016 Avrupa Ligi ikinciliği


2019 Milletler Ligi dördüncülüğü


2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinciliği


2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri birinciliği



Kulüp Başarıları


2017 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu


2018-19 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği


2018-19 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü

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