E-ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor” dedi.

Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club, koronavirüs salgını sonrasında perakende sektöründeki yeni döneme ilişkin hazırlıkları dijital ortama taşıdı. Online toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijital çözümlerle işletmelerin verimli ve güvenli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

“Fatura indirimi veya dondurma destek talepleri öne çıkıyor”

Şahin, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde başarılı adımlar atıldığını ve bu süreci en az hasarla atlatacağına inandıklarını söyleyerek

“Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söylüyorduk. Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odağına alması, tam da bugün anlamını buluyor. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, dijital çözümlerimiz sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Neredeyse tüm sektörlerde altyapılarını kuvvetlendirme, SSL VPN gibi uzaktan güvenli bağlantı çözümlerini kullanma ve verilerini uzaktan yönetme ihtiyaçlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Müşterilerimizle görüşerek yaptığımız araştırma da bu dönemde hangi taleplerin öne çıktığına ışık tutuyor. Çağrı merkezlerini eve taşımaya imkan sağlayan bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini görüyoruz. Bankacılık, bankacılık dışı finans gibi sektörler bu çözümü tercih ediyor. Üretim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümlerimiz bu sektörün en çok tercih ettiği ürünler. Perakende sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybettiği trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yöneldi. Evden çalışmaya geçen tüm sektörlerde güvenli uzaktan bağlantı için SSL VPN çözümüne ilgi var ve ayrı internet altyapılarında yükseltme ihtiyacı oluştu. Bu dönemde kampanya ve promosyon gibi ek faydalar, internet kotası yükseltme, fatura indirimi veya dondurma gibi destek talepleri de öne çıkıyor. E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor. Vodafone Business olarak biz de bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz.”