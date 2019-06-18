Fazla fatura riski

Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, elektrik maliyetlerini azalttığını kaydetti.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, boşa elektrik harcanması sebebiyle yüksek gelen elektirk faturaların için çözüm sundu.Yurttaş konuyu şu şekilde açıkladı: "Elektrik kullanıcılarının uzun sürelerden beri çevrelerine veya dağıtım şirketlerine bir konu hakkında şikayet ettiklerini duyuyoruz. Evde olmadığım halde, ya da üretimimiz çok yavaşladığı halde iki katı, üç katı hatta 10 katı elektrik faturası geldi gibi, ilk duyanın başına gelmediği sürece inanmayacağı şikayetler bunlar.

Ama işin aslı öyle değil; elektrik sistemlerinde faz- toprak iletkenleri arasında izolasyon hataları veya uygulama hataları ile anlık veya sürekli olarak elektriğiniz toprağa akabilir ve bu da sizin için fatura sürprizi olabilir.

Bu hataların engellenebilmesi için evinizde veya işyerinizde kaçak akım rölesi kullanmanız yeterli olacaktır. Çünkü, böyle bir kaçak oluşması durumunda ve bu kaçağın sayacı döndürmeye yeteceği 30mA kaçak durumunda kaçak akım rölesi atacak ve durum düzelene kadar kaçak akım rölesini açamayacaksınız. Hem de olası elektrik çarpılmalarında ölme riski de engellenmiş olacaktır.

Engellemek mümkün mü?

Asıl konumuz olan, bu kadar basit olan çözümü zorlaştıran konuya gelirsek, evlerin yaklaşık yüzde 90'ınında, işyerlerinin ise neredeyse tamamında kaçak akım röleleri tutmadığı için, bu tedbir elektrik kabulünden sonra bypass edilerek kullanılmamaktadır. Peki böyle bir elektrik faturası sürprizini veya riskini nasıl engelleyebiliriz?

Çözümİ aşırı gerilim sönümleyici

İşte tam bu noktada, elimizde bir diğer tedbir; aşırı gerilim sönümleyiciler devreye girmektedir. Durumu çok basit şekilde bir deneyle anlatacak olursak; bir sayacın çıkışından faz iletkenimizi toprağa temas ettirdiğimizde, sigortanın atmadığını ve elimizdeki sayaç eski tip mekanik sayaç ise dönme dolap gibi fırıl fırıl döndüğünü, elektronik ise rakamların çıldırır gibi arttığını göreceksiniz. Ancak aşırı gerilim sönümleyici Trimbox'ı devreye aldığımızda, sigortanın açtığını ve olası bir boşa elektrik akışı riskini önlediğini göreceksiniz.

Bu sayede hem elektrik faturası sürprizi ile karşılaşmanızı hem de cihazlarınızı koruyarak olası bir hasar ve yangın riskini önlemiş olursunuz. Hiç vakit kaybetmeden böyle bir elektrik faturası riski ve hasar riskini yaşamadan aşırı gerilim sönümleyici Trimbox ile tanışmanız sizi rahatlatacaktır.“