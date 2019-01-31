FED sonrası TL güçlendi

Kararın açıklanmasıyla Dolar/TL paritesi yönünü aşağı çevirdi.

FED'in faiz kararı sonrası güne 5,23 seviyelerinde başlayan dolar/TL bir miktar daha gevşedi. 5,20'nin altını test eden parite yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dün açıklanan enflasyon raporu öncesi 5,32 seviyelerinde bulunan dolar, FED kararı sonrası dün akşamdan beri düşüş trendine girdi. Parite en son Aralık ayının başlarında 5,20'nin altına gerilemişti. Kur şu sıralarda 5,21 düzeyinde işlem görüyor.