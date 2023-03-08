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FEDEK'ten iki lisans programına akreditasyon

İstanbul Beykent Üniversitesi’nin iki lisans programı FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edildi.

İstanbul Beykent Üniversitesi'nin iki lisans programı FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edildi.


İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı FEDEK tarafından iki yıl süre ile akredite edildi. Kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde yapılan dış değerlendirme sonucunda üniversitenin iki bölümü, alınan FEDEK Akreditasyon Sertifikası ile kalitesini tescillemiş oldu.



FEDEK nedir


FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de Fen-Edebiyat Fakültelerindeki eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

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