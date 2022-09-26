Federasyon Kupası: Fenerbahçe Koleji: 94 - Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 75

2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor’u 94-75 mağlup etti.
2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu'nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Nihat Çetin, Münevver Özemre, Hüseyin Çamcı
Fenerbahçe Koleji: Mert Konuk 6, Marreon Jackson 23, Berkay Bayar 10, Ahmet Can Duran 11, Dshawn Schwartz 27, Mert Emre Ekşioğlu 3, Barış Yeniay 6, Ekrem Sancaklı, İsmet Baran Avşar 3, Yusuf Bayrak 3, Baran Aslan, İsmail Karabilen 2
Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya
Kocaeli BŞB Kağıt Spor: Nicholas Banyard 12, Desure Tyrone Buie 39, Cihan Amasyalı, Özgür Şahin 8, Murat Erensoy 6, Beray Taşer 1, Yalım Olcay 6, Eren Özen, Mete Tekçevik 2, Onur Can Keskin, Eren Beyaz 1
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe Koleji lehine)
Devre: 39-40 (Kocaeli BŞB Kağıt Spor lehine)
3. Periyot: 61-61