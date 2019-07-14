Federer'i deviren Novak Djokovic, Wimbledon'da şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer'i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Tie-break'e giden ilk set sonunda Djokovic, üst üste aldığı üç sayıyla 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili olan isim Federer; seti 6-1 alarak skoru dengeledi. (1-1)

Üçüncü sette tecrübeli raketler, servis oyunlarının hepsini kazanırken, Tie-break sonucunda seti alan Djokovic oldu. Oyundan düşmeyen tecrübeli isim Federer, bir kez daha öne çıkarak skoru tekrar eşitledi. (2-2)

Kıran kırana geçen beşinci set sonunda (12-12) yeniden Tie-break'e gidildi. Novak Djokovic bu Tie-break'i de alarak rakibi Federer'i 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.