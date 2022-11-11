FED'in faiz politikasında gevşeme beklentisi ons altını yükseltti

FED'in agresif faiz tavrının gevşeyeceği yönündeki beklenti altını yükselişe geçirdi. Yükselişin devam edeceği öngörülürken Kapalıçarşı esnafı küresel resesyon risklerinin yaşandığı bu dönemde altının bir kez daha güvenli liman olduğunu söyledi.

ABD'de Ekim ayı tüketici fiyat endeksi verisinin açıklanmasıyla Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonu dizginlemek uyguladığı faiz artışlarına devam etmeyeceği yönünde beklenti oluştu. ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. FED'in faiz politikasında gevşemeye gideceği bekleniyor. Bu beklentiyle altına olan talebi artırdı.

“FED artış kararları ve jeopolitik durumlar devam ederse altında artış yukarı yönlü olur”

Altın fiyatlarını etkileyen en büyük etkenin FED kararlarının olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Andre Mikov, “Bununla beraber faizlerin yavaşlayacağı haberleri ve üzerine gelen bazı enflasyon verileri altının ivme kazanmasını sağladı. Asıl takip edilmesi gereken FED'in alacağı faiz kararları ve dünyadaki jeopolitik durumlar. Eğer bu durumlar devam ederse altın ivme kazanmaya devam edecektir. Vatandaşlar bu ikisini iyi takip ederek yatırımlarını yapsınlar” dedi.

Önümüzdeki dönemde ons altının yükselişini sürdüreceğini belirten Mikov, “FED'in yüksek ihtimalle faiz konusunda yukarı hamle yapacak. Altın önümüzdeki dönemde Ons bazında yukarı yönlü gidecektir. Son iki günde yaşanan altındaki artış Amerika'dan gelen verilerden kaynaklanıyor. Demek ki bir yerde dünyada ekonominin kırılgan olduğunu gösteriyor. Buda altınının güvenli liman olduğunu gösteriyor. Şu anda gram altın bin 45 TL, çeyrek altın bin 720 TL, yarım altın 3 bin 470 TL, ata altın ise 6 bin 850 TL'den işlem görüyor. Altında sene sonu tahmin vermek doğru olmaz ama yükseliş olacak gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.