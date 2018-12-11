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Feghouli penaltıların birini attı diğerini kaçırdı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli kazanılan iki penaltıdan birini atarken, diğerini kaçırdı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli kazanılan iki penaltıdan birini atarken, diğerini kaçırdı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Portekiz temsilcisi ile mücadele eden Galatasaray, müsabakada iki penaltı kazandı. İki penaltının da başına sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofine Feghouli geçti. 45+1. dakikadaki penaltıyı gole çeviren Feghouli, 67. dakikada kazanılan penaltıyı ise kaçırdı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarpıp, kale çizgisinden dışarı sekti.

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